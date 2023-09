Epic Games Store: Gleich zwei neue Gratis-Spiele in dieser Woche verfügbar

Kostenlos im Epic Games Store: Zwei Ideenreiche Indie-Spiele für Puzzle- und Platform-Fans

Auch in dieser Woche zeigt sich derspendabel und versorgt uns mit frischem Futter in Form von nicht nur einem, sondern, die wir uns sichern können.Und wie schon zuvor bleibt uns selbstverständlich auch dieses Mal eine ganze Woche, die beiden Titel unserer stetig wachsenden Spielebibliothek für immer hinzuzufügen.zum kommenden Donnerstag, demum 16:59 Uhr, gibt es zwei lohnende Gratis-Games aus den Federn zweierabzustauben.Wie immer gilt auch hier als einzige Voraussetzung, dass ihr einenauf der Spieleplattform besitzen müsst, um euch die beiden neuen Gratis-Spiele im Epic Games Store abzuholen. Doch keine Sorge: Das eigene Konto ist binnen weniger Minuten erstellt, während ihr es selbstredend ebenso kostenfrei nutzen könnt. Bei den zwei kostenlosen Titeln, die ihr in dieser Woche zum Download angeboten bekommt, handelt es sich einmal um denund auf der anderen Seite um das aufregendeBeide Games wurden von den Kreativen zweier eher kleinerer Studios geschmiedet, was ihrer Qualität natürlich keinesfalls im Wege steht. Ganz im Gegenteil: Bei, das vom Indie-Entwicklerkreiert wurde, nehmt ihr die Rolle des San ein, der sich in einer Fabrik eingesperrt wiederfindet und sich nach der, für ihn bislang unentdeckten, Welt außerhalb ihrer Fassaden sehnt. Ihr begleitet ihn auf seiner Flucht, wobei euch eine spannende Mischung aus anspruchsvollen Jump'n'Run-Situationen und kniffligen Rätseln erwartet. Sämtliche Kulissen sind dabei– einen weiteren Pluspunkt gibt es also für die Optik.Auch Titel Nummer 2 muss sich keineswegs verstecken: Mitschenkt uns der Epic Games Store in dieser Woche ein weiteres interessantes Indie-Spiel, das entgegen seinem zunächst malerisch daherkommenden Look eine ehereinschlägt. Das Adventure vereint entspannende Gameplay-Elemente in einemum eine verstorbene Sängerin, in deren Geist ihr schlüpft, um ein letztes Abschiedskonzert zu geben. Auf eurer Reise stoßt ihr auch auf die restlichen Bandmitglieder, die euch inbegegnen und euch mit bestimmten Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt, betrauen. Wie schon bei Out of Line steckt auch hinter The Forest Quartet ein eher kleines Studio, das auf den Namenhört.Seit gestern seid ihr in der Lage, euch die beiden Gratis-Spiele im Epic Games Store herunterzuladen, oder sie lediglich eurerund sie euch für triste Tage zur Seite zu legen. Ausgehen sollte euch der Spielestoff aber ohnehin nicht, denn immerhin warten bereits nächste Woche mitund demzwei weitere frische Titel, die ihr umsonst abstauben könnt.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update