Epic Games Store: Düsteres Action-RPG Soulstice und weiteres Gratis-Spiel verfügbar

Gratis-Spiele im Epic Games Store: Düsteres Action-RPG trifft auf Modellbaukasten für kreative Köpfe

Neuer Donnerstag, neueim: Auch diese Woche zeigt sich der Publisher großzügig und spendiert uns gleich zwei statt nur einem kostenlosen Titel, die wir uns auf der Plattform herunterladen können.Wie immer habt ihr von jetzt an, die beiden Gratis-Games eurer wachsenden Spielebibliothek hinzuzufügen, ehe sie am kommenden Donnerstag, dem 5. Oktober um Punkt 16:59 Uhr durch einenersetzt werden – vorausgesetzt, Epic bleibt der bisherigen Linie treu.Wie sonst auch, müsst ihr nur eine einzigeerfüllen, um an die beiden Gratis-Spiele im Epic Games Store zu gelangen: Ihr benötigt einenauf der Spieleplattform, mit dem ihr euch die kostenlosen Titel abholen könnt. Diesen erstellt ihr euch innerhalb weniger Minuten, seine Nutzung ist natürlich ebenfalls kostenfrei. Ist dies erst einmal erledigt, könnt ihr euch in dieser Woche einerseits auf das Soulstice freuen. Wer es lieber etwas ruhiger angeht, dem wird mit dem Model Builder von Moonlit aber eingeboten.stammt aus der Feder der Reply Game Studios und lässt euch der Geschichte zweier Schwestern, Briar und Lute, folgen. Ihr erkundet das besondersgehaltene Königreich Keldia, das vornur so wimmelt. Dabei wird euch gleichermaßen das Meistern des facettenreichen undabverlangt, während ihr auf gruselige Gegnerhorden undstoßt. Besonders diezwischen beiden Schwestern ist ein cooles Gameplay-Element, bei dem ihr von clevereneurer Fähigkeiten Gebrauch macht.Weniger hektisch geht es mit demzu, der, wie bereits erwähnt, vom Entwickler Moonlit stammt. Der Name ist Programm, weshalb ihr hier einen schier endlosenaus kreativen Möglichkeiten an die Hand bekommt, mit dem ihr eure liebsten Figuren, Fahrzeuge oder andere Gegenstände, nach denen euch der Sinn steht,könnt. Ihr könnt aus einem vielfältigen Angebot anunddie benötigten auswählen, um euer Projekt genau nach euren Vorstellungen umsetzen zu können.Somit ist auch diese Woche einegeboten, mit der ihr jederzeit das richtige Maß zwischen Action und Entspannung finden dürftet. Sollten die beiden aktuellen Gratis-Spiele so gar nichts für euch sein, heißt es abwarten und Tee trinken: Schon in dersteht uns mit Godlike Burger ein weiterer kostenloser Titel zum Download im Epic Games Store zur Verfügung.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update