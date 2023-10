Epic Games Store: Zwei neue Gratis-Spiele lassen sich ab sofort herunterladen

Blazing Sails: Piraten erobern den Epic Games Store

Angesichts der vielen verlockenden Veröffentlichungen im Oktober schont derauch diese Woche wieder mit zwei kostenlosen Spielen euren Geldbeutel.Wie es sich einstoder einer seiner unzähligen Angestellten ausgedacht hat, stehen auch die beiden neuen Gratis-Titel erneut seit 17 Uhr und dann, bevor sie wieder reguläre Preisschilder erhalten. Ladet ihr euch die beiden Kandidaten in dieser Zeit aus dem Epic Games Store herunter, bleiben sie auch nach Ablauf der Frist am 19. Oktober um 16:59 Uhr in eurer Bibliothek.Obwohl ihr euch angesichts des Schnäppchenpreises von null Euro also nicht der Online-Piraterie zuwenden müsst, stehen dieim ersten Gratis-Titel im Rampenlicht. Inerstellt ihr euch euren eigenen Piraten und zieht dann mit anderen menschlichen Freibeutern in schwarzpulvergeladene Schlachten auf dem Ozean.Alserkundet ihr Inseln und sucht nach Schätzen und Schießeisen, macht die sieben Weltmeere mit euren Kanonen unsicher und begebt euch für deftige Duelle aus der Ego-Perspektive auf verfeindete Schiffe. Für einen eigenen Stil könnt ihr euch mitausstatten, und damit vor lauter Langeweile keine Skorbut aufkommt, stehen verschiedene Spielmodi zur Verfügung.Weg von Piraten, hin zu Puzzeln: Mit dembekommt ihr als zweites Gratis-Spiel diese Woche im Epic Games Store technisch gesehen nicht nur einen Titel, sondern ein Doppelpack samt DLC. Darin verbirgt sich der 2012 erschienene, bei dem ihr mit hoch technologisierten Handschuhen farbige Blöcke nutzt, um knackige Kopfnüsse aufzudröseln, der 2014 gefolgte Directors Cut sowie der 2018 veröffentlichte Nachfolger.Wer bereits mitoderseinen Spaß hatte und Q.U.B.E. bislang aus unerfindlichen Gründen übersehen hat, kann den gelungenen Genre-Vertreter nun in seiner besten Version und mit allen Extras kostenlos nachholen. Dank, die Physik-Spielereien genau wie Plattform-Puzzle umfassen, bekommen eure grauen Zellen hier einiges an Denkfutter geboten.Wie bereits erwähnt, stehen Blazing Sails und das Q.U.B.E. Ultimate Bundle ab sofort undkostenlos im Epic Games Store zum Download bereit, bevor die Uhr umspringt und die nächste Ladung Gratis-Spiele ausgeliefert wird. Wer nicht gut mit Überraschungen kann, darf sich schon jetzt die beiden neuen Kandidaten anschauen.Rätsel stehen dann erneut auf der Matte, nämlich mit, bei dem allerdings die Geschichte der sechs Hauptfiguren im Vordergrund stehen soll. Wem all die Kopfnüsse allmählich Schauer über den Rücken jagen, der darf sich dann beiauf andere Weise gruseln. Und werausprobieren möchte, schaut mal beivorbei.