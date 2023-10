Epic Games Store: Zwei neue Gratis-Spiele können ab sofort heruntergeladen werden

The Evil Within: Vorbereitung auf Halloween

Eternal Threads: Brandgefährliche Entscheidungen

Die nächsten Gratis-Spiele im Epic Games Store

Keine zwei Wochen müssen sich Halloween-Fans mehr gedulden und derliefert angesichts des nahenden Festtags ein kostenloses Grusel-Game.Weil einem die steigenden Preise in der Videospiele-Branche vor allem im AAA-Segment durchaus einen gehörigen Schrecken einjagen können, lässt einen die wöchentliche Aktion beim Steam Konkurrenten beinahe wieder aufatmen. Ab sofort und nurkönnt ihr euch erneut zwei Spiele völlig kostenlos unter den Nagel reißen.Eines davon ist das eingangs erwähnte Spuk-Spiel, das Erstlingswerk des 2010 gegründeten Entwicklerstudios Tango Gameworks unter der Leitung von. Der 2014 veröffentlichte Survival-Horror lässt euch die Detektivmütze von Ermittler Sebastian Castellanos aufsetzen, der sich nach einem Massaker seiner Kollegen in einem wahren Albtraum wiederfindet und dort nun mit aufgestellten Nackenhaaren nach dem Ausgang sucht.Damit ihm das gelingt, müsst ihr ihn durch ein echtes Labyrinth bestehend auslotsen, verfolgt von wirklich bizarren Kreaturen, die auch im Horror-Genre mit ihren Designs hervorstechen. Spielerisch erwartet euch zwar keine ganz runde Mischung, inaber mit seiner Inszenierung und den wohl dosierten Schauerelementen punkten, um für ziemliche Gänsehaut zu sorgen.Wenn ihr angesichts des baldigen Geisterfests Jumpscares vermeiden wollt, aber nicht auf Spannung verzichten könnt, istvielleicht die bessere Wahl. In dem narrativen Adventure müsst ihr die sechs Hauptfiguren mithilfe von Zeitmanipulation davor bewahren, tragisch bei einem Hausbrand umzukommen. Eine Woche bleibt euch dafür sowie die, zwischen denen es hin- und herzuspringen gilt.Ob ihr dabei eine Person nach der anderen abhakt, chronologisch vorgeht oder wild hin- und herwechselt, bleibt ganz euch überlassen. Am Ende zählen allerdings eure Entscheidungen und natürlich sind dieeng miteinander verwoben, sodass ihr über euer Vorgehen sorgfältig nachdenken solltet – im Zweifelsfall könnt ihr immer noch zurückspulen und etwas anderes ausprobieren.Sollte euch die aktuelle Spieleauswahl weniger begeistern, lohnt ein Blick auf nächste Woche, wenn im Epic Games Store neue Gratis-Spiele auf euch warten. Pünktlichtischt euch der Steam-Konkurrent mitdann allerdings direkt die Fortsetzung zum Horror-Spiel von dieser Woche auf, es bleibt also gruselig.Schaurig, aber weniger schockierend wird es dagegen in. Der Puzzle-Plattformer will euch mit Perspektivwechseln zwischen Top-Down- und Sidescroller-Ansicht begeistern und erinnert mit seiner Ästhetik an. Und wenn ihr euch auf andere Weise kostenlos in Halloween-Stimmung bringen wollt: