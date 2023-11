Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel lässt sich ab sofort herunterladen

Der Epic Games Store verschenkt Turnip Boy Commits Tax Evasion

Dieses Spiel ist nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Nachdem die meisten Halloween-Sales ihr Ende gefunden und weder Black Friday noch die Schnäppchenjagd zum Weihnachtsgeschäft begonnen haben, lohnt in der Zwischenzeit ein Blick in denHier erwartet euch diese Woche wieder mal, das ihr ab sofort herunterladen und auch nach Ablauf der einwöchigen Frist für immer behalten könnt. Wer also Lust hat, mal auf richtig unterhaltsame und vor allem legale Art virtuelle Steuern zu hinterziehen, sollteim Epic Games Store vorbeischauen.Inist der Name nämlich Programm: Als namensgebender Rübenjunge begeht ihr den wohl lustigsten Steuerbetrug der Videospielgeschichte und werdet schon nach kurzer Zeit für euer Verbrechen gesucht. Vor allemhat es auf euren diebischen Gemüsekopf abgesehen und halst euch eine fiese Aufgabe nach der anderen auf, um das gestohlene Geld wieder auszugleichen.Eure rübige Reise schickt euch durch verlassene Bunker, in schneckenverseuchte Wälder und in die Arme einer, die eure kriminelle Energie sogar möglicherweise gutheißen könnte. Mit einem Schwert, einer Schaufel oder anderen Gegenständen bewaffnet, die Rüben ohne Hände definitiv halten können, besiegt ihr gigantische Katzen, verstrahlte Hirsche und natürlich das, das euch überhaupt erst zur Steuerhinterziehung angestiftet hat.Wer das absurde Abenteuer Turnip Boy Commits Tax Evasion bereits erlebt hat und nun geduldig auf denwartet, freut sich vermutlich schon auf das neue Gratis-Spiel, dasim Epic Games Store zum kostenlosen Download bereitsteht. Und wie üblich hat der Steam-Konkurrent schon jetzt verraten, um welches es sich dabei handelt.Nächste Woche um diese Zeit findet ihr dort nämlich, eine Mischung aus. Der groteske Titel schickt euch in die "Tiefen des Darms" der sogenannten "Fleisch-Zone" und damit wisst ihr vermutlich auch schon mehr über das Spiel als ihr wolltet. Schusswaffen und prozedural generierte Level bekommt ihr übrigens auch