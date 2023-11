Epic Games Store: Reise in den Darm im wöchentlichen Gratis-Spiel

Gratis im Epic Games Store: Golden Light

Wieder ist eine Woche rum und wieder dürft ihr euch über einen neuen Gratis-Titel imfreuen. Dieses Mal wartet ein äußerst skurriler Titel auf euch, der weniger durch bestechende Grafik als vielmehr durch Absurdität und schräge Ideen auffällt.Wie gewohnt könnt ihr das Spiel eine Woche lang gratis herunterladen, dürft es aber anschließend natürlich behalten. Wer also seine starken Nerven und Lachmuskeln etwas beanspruchen möchte, kann sich auf einfreuen.Der kurze Teaser zum aktuellen Gratis-Gameim Epic Games Store ist an sich schon ein Kunstwerk aus. Das Live-Action-Video malt ein psychisch quälendes Szenario, an dessen Ende der Protagonist sein Messer Red Johnny (dessen Griff Hände besitzt, in denen es wiederum ein Messer hält) isst, bevor der Trailer in Gameplay-Material übergeht.Grafisch erwartet euch hier beileibe kein Meisterwerk, sondern eher ein Polygonwust im PS1-Stil. Zahlreiche absurde undstellen sich euch in der Fleisch-Zone in den Weg. In Golden Light dreht sich alles ums Essen und Verdauen, schließlich begebt ihr euch in „die Tiefen des Darms, um eine geliebte Person zu retten“.Noch nicht weird genug? Dann macht euch darauf gefasst, nicht nur eure Waffen zu essen, sondern auch „Fledermaus-Köpfe, beschädigte Föten oder Fleischäpfel“. Golden Light ist komplett prozedural generiert und versorgt euch mit zufälligem Waffen-Loot. Wenn euch das zu abgedreht ist, könnt ihr euch ja vielleicht auf nächste Woche freuen. Da gibt es ab nächsten, mit dem Adventure-RPG Earthlock und dem Strategiespiel Surviving the Aftermath zwei neue Gratis-Titel.