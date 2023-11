Epic Games Store: Ein neues Gratis-Spiel wartet in dieser Woche auf euch

Epic Games Store: Kostenlos Deliver Us Mars abstauben

Welche Spiele gibt es in der nächsten Woche?

Beimhabt ihr in dieser Woche aufgrund zahlreicher Angebote viel zu viel Geld ausgegeben? Dann lohnt sich ein Besuch des, denn auch in dieser Woche gibt es wieder einmal einfür euch.Während, läuft bei der Konkurrenzplattform der Hase genauso weiter wie zuletzt. Einzige Ausnahme: In dieser Woche gibt es nur ein neues Gratis-Spiel anstatt zwei.Wer auf emotionale Sci-Fi-Geschichten steht, darf sich in dieser Woche freuen: Im Epic Games Store erhaltet ihr, den erstveröffentlichten Nachfolger von. In dem Adventure schlüpft ihr in die Rolle der jungen Astronautin Kathy Johanson, die sich mit ihrer Crew auf das Raumschiff Zephyr begibt. Zusammen haben sie eine Mission:, die ARCHE-Kolonieschiffe bergen und der Menschheit eine Chance geben, die aktuellen Ereignisse zu überleben.Spielerisch erkundet ihr den roten Planeten,und versucht das eine oder andere Mysterium zu ergründen. Immerhin ist zu Beginn unklar, wer genau den Notruf vom Mars gesendet hat und welche Gründe es gibt, dass die Kolonienschiffe dort gestrandet sind.In Sachen Technik setzt das Projekt des niederländischen Studios KeokeN Interactive auf die Unreal Engine. Hinzu kommt eine Unterstützung von schicken Raytracing-Effekten, sofern die von euch genutzt Hardware entsprechend leistungsstark ausfällt.Sci-Fi-Szenario und ein erzählerischer Fokus sind ganz euer Ding? Dann solltet ihr die Maus in die Hand nehmen, denn Deliver Us Mars istgratis im Epic Games Store erhältlich . Um Punkt 17 Uhr folgt dann der allseits gewohnte Wechsel zu zwei neuen Gratis-Spielen.Um welche es sich dabei handelt, haben die Verantwortlichen des Epic Games Store sogar schon verraten. So dürft ihr euch mitundin spielerisch neue Abenteuer schwingen. Alternativ geht es aktuell mit Nintendos Maskottchen in ein ungewöhnliches Rollenspiel,