Epic Games Store: Alle Infos zum Adventskalender 2023 und den Gratis-Spielen

Es ist eine mittlerweile jährliche Tradition: Wenige Tage vor Weihnachten startet derimund beschenkt euch mit verschiedenen. Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit, allerdings gibt es wohl eine entscheidende Neuerung.Zeitgleich mit dem Adventskalender startet übrigens auch der, bei dem etliche Spiele günstiger angeboten werden. Wahrscheinlich wird es seitens Epic erneut eine spezielle Aktion geben, mit der ihr noch einmal zusätzlich Geld beim Kauf sparen könnt. Noch sind die Details aber unklar.Der Epic Games Adventskalender 2023 startet amum 17:00 Uhr und läuft, so berichtet es der in der Regel gut informierte dealabs-Leaker billbil-kun , bis zum 10. Januar 2024. Im Mittelpunkt stehen auch dieses Jahr wieder ein paar Gratis-Spiele, allerdings wird es wohl offenbarmehr geben.Laut Anzeige im Epic Games Store wird am heutigen Mittwoch dasenthüllt. Um welches es sich dabei genau handelt, ist aktuell nicht bekannt. Laut billbil-kun wird das Spiel jedochlang zur Verfügung stehen, sprich ihr werdet genügend Zeit haben, um es dauerhaft eurer Bibliothek hinzuzufügen. Erst danach soll das nächste Geschenk folgen. In den vergangenen Jahren hattet ihr immer nur 24 Stunden Zeit, bis es zu einem Wechsel gekommen ist.Ob die Infos seitens der französischen Deal-Webseite stimmen, wird sich spätestens heute um 17 Uhr aufklären. Wir werden die News dann entsprechend mit den offiziellen AngabenWie in den vergangenen Jahren teasert Epic Games dasbereits mit einem kleinen Bild an. Auf diesem sehen wir Schneeflocken sowie einen Mauszeiger, was für ein Strategiespiel mit winterlichem Szenario spricht. Der Teaser könnte fürstehen, welches in der Vergangenheit bereits im Epic Games Store als kostenloses Spiel verschenkt wurde.Um welches Spiel es sich aber wirklich handelt, erfahren wir erstund werden euch umgehend auf dem Laufenden halten. Das gilt auch für die nächsten Tage, sobald es ein neues kostenloses Spiel gibt.Aktuell könnt ihr euchsichern, darunter ein Third-Person-MOBA. Beihingegen über einundfreuen.