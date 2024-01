Epic Games Store: Nur noch wenige Stunden: Sichert euch schnell das aktuelle Gratis-Spiel

Der Epic Games Store verschenkt Escape Academy

Weihnachten ist längst vorbei, aber zumindest imdürft ihr aktuell noch jeden Tag ein neues Türchen des Adventskalenders öffnen und einherunterladen.Noch bis zum 4. Januar läuft die Aktion, bei der der Steam-Konkurrent jeden Tag eine kostenlose Überraschung aus dem Hut zaubert, die sich dann dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen lässt. Doch wer sich die Geschenke sichern möchte, muss schnell sein: Das aktuelle Angebot giltdes jeweiligen Tages – auch der momentane Kandidat ist deshalb nur noch wenige Stunden umsonst.Falls ihr dem Trott der Feiertage entkommen müsst, weil das neue Jahr begonnen hat und es wieder zurück an die Arbeit geht, dann könnte das aktuelle Geschenk im Epic Games Store ideal dafür geeignet sein. Inlernt ihr schließlich, wie ihr euch auch aus verschlossenen Räumen befreien oder die fiesesten Rätsel lösen könnt, um wieder die süße Freiheit zu schmecken.Derlädt euch allein oder mit einem Freund in die namensgebende Escape Academy ein, wo ihr die Angestellten der Fakultät kennen lernt und praxisnah beigebracht bekommt, wie ihr mithilfe von Einfallsreichtum selbst den ausweglosesten Situationen entkommt. Ob mitoder: Nach einem Studium an der Escape Academy dürften euch vier Wände aus egal welchem Material jedenfalls nicht mehr aufhalten.Damit ihr das flüchtige Rätselspiel dauerhaft genießen könnt, müsst ihr esin eure Bibliothek geschoben haben. Nach Ablauf der Frist steht nämlich bereitsin den Startlöchern – dessen Identität ebenfalls erst um 17 Uhr enthüllt wird. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja schon einmal die neuen Spiele anschauen,