Epic Games Store: Nur noch für kurze Zeit: Schnappt euch das neue Gratis-Spiel

Aktuell kostenlos im Epic Games Store: 20 Minutes Till Dawn

Endspurt im: Bevor es bald wieder zur wöchentlichen Rotation zurückgeht, habt ihr aktuell noch die Chance, euch täglich einzu sichern.wird der momentan gratis erhältliche Titel ausgewechselt, sodass euch nur noch wenige Stunden bleiben, bevor bereits das nächste Geschenk zum Auspacken bereitsteht. Überließ man euch, steht heute adrenalingeladene Action im Stil vonauf dem Plan.Ähnlich wie bei dem Überraschungshit von Indie-Entwickler poncle gilt es nämlich auch inals klitzekleine Spielfigur inmitten von Gegnerhorden zu überleben und alles niederzuschießen, was euch an den Kragen will. Massen an Albträumen direkt aus demschleichen, sprinten oder springen in dem aktuell kostenlos im Epic Games Store erhältlichen Spiel auf euch zu und nur ein gezielter Schuss in die grobe Richtung des Angreifers kann die Attacke aufhalten.Genau wie Vampire Survivors versteht sich 20 Minutes Till Dawn aufgrund seiner Spielstruktur als: Der Tod setzt euren Fortschritt also zurück und ihr müsst wieder von vorne anfangen. Wie man es von modernen Genre-Vertretern gewohnt ist, dürft ihr euch aber auch überfreuen, sodass euch in neuen Runs auch frische Vorteile erwarten. Abgerundet wird das Ganze mit einer Pixeloptik in dunkelgrün, weiß und rot, bei der die Farbeffekte voll zur Geltung kommen.Zeit, um 20 Minutes Till Dawn kostenlos in eure Bibliothek zu schieben, habt ihr nur, ab dann ist das Roguelike wieder zu seinem regulären Preis erhältlich, während ein anderer Titel für 24 Stundenauf euren Download wartet. Nicht für lau, aber immer noch ziemlich günstig bekommt ihr gerade