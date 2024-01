Epic Games Store: Guardians of the Galaxy nur noch wenige Stunden als Gratis-Spiel verfügbar

Gratis im Epic Games Store: Sichert euch Guardians of the Galaxy

Nach seiner langen Weihnachtsaktion lässt derweiter die Spendierhosen an undderzeit eines der bestender letzten Jahre. Insbesondere Fans von Action-Blockbustern dürfen sich die Hände reiben.die mehrtätige Aktionswoche im Epic Games Store ihr Ende gefunden hat, geht es ab sofort wieder im wöchentlichen Rhythmus weiter. Und zumindest die erste Januar-Woche hat es in sich, wenn ihr humorvolle, schicke undliebt, die euch in das Marvel-Universum katapultieren.Bis zum, dem 11. Januar 2024, um 16:59 Uhr könnt ihr euchaus dem Hause Eidos Montreal komplett kostenlos im Epic Games Store sichern. Haltet ihr die Frist ein, dürft ihr anschließend das Action-Adventure rund um die chaotische Marvel-Truppe jederzeit herunterladen und ein wirklicherleben.Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Starlord, der zusammen mit Gamora, Drax, Rocket Raccoon und Groot die namensgebenden Guardians of the Galaxy bildet. Mit ihnen stürzt ihr euch in eine actionreiche,, die euch durch mehrere mal mehr und mal weniger bekannte Schauplätze führt und actionreiche Kämpfe inszeniert, die allerdings auf Dauer etwas eintönig wirken mögen.Heimlicher Star (ohne lord) von Guardians of the Galaxy sind aber. Erstere kann durchaus mit den Hollywood-Blockbustern des Marvel Cinematic Universe mithalten, während bei Letzterem euch nach und nach die Charaktere ans Herz wachsen und viel über die Spielwelt verraten. Wobei natürlich auch der Humor und derkeinesfalls zu kurz kommen.Auchzum Release im Oktober 2021 zu überzeugen, obwohl es ein paar spielerische Schwächen bietet. Nichtsdestotrotz sollten Action- und Comic-Fans, die bislang der Eidos Montreal-Produktion keine Chance eingeräumt haben, zugreifen. Ab dem 11. Januar um 17:00 Uhr wird es dann übrigens miteine ganze Ecke wässriger im Epic Games Store.