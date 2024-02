Epic Games Store: Ladet euch ab sofort zwei neue Gratis-Spiele herunter

Epic Games Store verschenkt Doki Doki Literature Club Plus

Roguelike-Beat'em'Up-Action in Lost Castle

Nächste Woche gratis im Epic Games Store

Das Steam Next Fest lockt mit kostenlosen Demos, dermit kostenlosen Spielen: Auch diese Woche bekommt ihr wieder frische Gratis-Titel geboten.Nachdem der Steam-Konkurrent die Spendierhosen die letzten Male ein wenig enger geschnallt und donnerstags nur noch ein Spiel verschenkte, dürft ihr euch heute wieder überfreuen. An der Frist hat sich aber nichts geändert: Genau eine Woche, alsohabt ihr Zeit, um die Titel in eure Bibliothek zu kicken oder den Download zu starten.Gleich der erste der aktuellen Aktion ist eine echte Empfehlung für Fans von Spielen, die sich gerne mit derund dem Medium als solches beschäftigen: Die Visual Novellädt euch ein zum titelgebenden Literatur-Klub, in dem ihr anfangs tatsächlich romantische Gedichte schreibt, nur um dann schon bald mit heftigen Themen wiekonfrontiert zu werden.Gerade der Bruch macht Doki Doki Literature Club Plus zu einem interessanten Kunstprodukt, das mit Kontrasten und Klischees spielt, euch über Entscheidungen in Videospielen nachdenken lassen will und dabei nicht vor grafisch expliziten Darstellungen zurückschreckt. Mit seiner Thematik ist der Titel allerdings wirklich nichts für jeden – schaut deshalb auch gerne bei unserem Disclaimer am Ende des Artikels vorbei.Deutlich leichtherziger geht es beizu: Die Mischung aus Roguelike und Beat'em'Up hat zwar schon einige Jahre, aber dementsprechend auch schon eine ganze Reihe an Updates auf dem Buckel. Die könnt ihr ab sofort kostenlos erleben, und zwar, wenn ihr lieber im Koop kloppt.Passend zum Namen stehen bei Lost Castle natürlich jede Menge Kreaturen auf der Hackordnung, diesein könnten: Dinos, Zombies, Skelettritter und Ghoule genau wie Dinos, Ritterrüstungen und lebende Bäume wollen bezwungen werden. Wen das auf Dauer langweilt, der kann imauch einfach seine Freunde verkloppen.Sollten euch weder Doki Doki Literature Club Plus noch Lost Castle zum Download verlocken, lohnt eventuell ein Blick auf dasim Epic Games Store. Dann dürft ihr euch nämlich über den Rally-Racerfreuen, wo ihr wenig überraschend mit heißen Kisten durch die Wüste rast. Nicht gratis, aber zumindest ziemlich günstig sind derweil, woauf euch warten.Anmerkung der Redaktion: Solltet ihr selbst unter Depressionen oder Suizidgedanken leiden, zögert nicht, professionelle Hilfe anzunehmen. Bei der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de), kostenlos erreichbar unter der Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222, könnt ihr beispielsweise mit geschulten Beratern sprechen, die euch auch in schwierigen Situationen zur Seite stehen und der Verschwiegenheit verpflichtet sind. Falls ihr bemerkt, dass Freunde oder Familienangehörige betroffen sind, sprecht mit ihnen und klärt sie über professionelle Hilfsangebote wie die erwähnte Telefonseelsorge auf.