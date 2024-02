Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel ist ab sofort verfügbar und wirbelt ordentlich Staub auf

Epic Games Store: Sichert euch Dakar Desert Rally für kurze Zeit kostenlos

Was gibt es nächste Woche gratis im Epic Games Store?

Falls ihr euren Partnern zum Valentinstag ein kostspieliges Geschenk gemacht oder euch als Single selbst verwöhnt habt, schont derwie jede Woche euren Geldbeutel.Ab sofort und noch bis zumkönnt ihr beim Steam-Konkurrenten vorbeischauen und mit wenigen Klicks dasin eure Bibliothek schieben oder gleich herunterladen, um es auch nach Ablauf der Frist für immer zu behalten. Vor allem Rennspielfreunde sollten sich dieses Mal beeilen.Der Epic Games Store verschenkt nämlich eine Woche lang, bei dem der Name wirklich voll und ganz Programm ist: Mit einer ganzen Reihe an Fahrzeugen stürzt ihr euch in ein, bei dem die Reifen qualmen und der Wüstenstaub euch zumindest virtuell um die Ohren fliegt. Egal ob mit; egal ob alleine im Singleplayer-Modus oder online mit Freunden: Dakar Desert Rally gibt sich Mühe, dass trotz des vielen Sandes kein Auge trocken bleibt.Damit das auch klappt, stehen euch, basierend auf den offiziellen Dakar-Rallyes 2020 - 2022, zur Verfügung, und warten darauf, dass ihr mit einem Fortbewegungsmittel eurer Wahl über ihre weitläufigen Geraden und engen Kurven rast. Für zusätzliche Herausforderung sorgenwie Sandstürmn und Schneefall sowie die vier Jahreszeiten und ein Tag-Nacht-Zyklus. Der eingebettete Trailer liefert eine kleine Kostprobe, wie das aussieht, falls ihr noch mit dem Klicken des Download-Knopfes zögert.Dann lohnt es sich, Zähne zusammenzubeißen und bis nächste Woche zu warten, wenn die neuen Gratis-Spiele im Epic Games Store verfügbar sind. Ab demerwartet euch die volle Packung Postapokalypse mit Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game und Fallout Tactics: Brotherhood of Steel., aber zumindest ohne Zusatzkosten sind derweil die neuen Spiele, die sich in Kürze in diegesellen. Auch dort kommen Rollenspieler diesen Monat