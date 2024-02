Epic Games Store: Dreimal Fallout wird demnächst verschenkt

Epic Games Store: Postapokalyptisches Dreierpack geschenkt

Bethesda sicherte sich die Fallout-Marke und verhalf der Rollenspiel-Reihe zu ganz neuen Erfolgen. Demnächst wird das Franchise auch als Serie umgesetzt: Im April startet Fallout bei Amazon Prime. Der Rest danach ist Geschichte: Interplay verschwand nach und nach in der Bedeutungslosigkeit.

Gerade ist erst das, da gibt es bereits eineauf das nächstwöchige Angebot. Geht es derzeit in den Sand, wird es am kommenden Donnerstag "nukular".Denn ab dem 22. Februar gibt es nicht nur ein, sonderngleich, die aber allesamt dem gleichen Franchise angehören. Freuen dürfen sich insbesondere Fans von, welche die Anfänge von einem der wichtigsten Genre-Vertreter seinerzeit verpasst haben.Wer es noch nicht erraten hat, es geht um die. Genauer gesagt könnt ihr euchdie folgenden drei Serienteile kostenlos im Epic Games Store sichern:Obwohl die Fallout-Reihe seit nunmehr fast siebzehn Jahren von Bethesda betreut wird, sind dienicht die Erfinder gewesen. Stattdessen stammte die Idee aus der Feder von den Black Isle Studios rund um die Projektleiter Timothy Cain und Leonard Boyarsky, die im Auftrag Interplays eine Art geistigen Nachfolger zuentwickeln sollten.Obwohl Fallout zwischenzeitlich mehrfach davor stand, eingestellt zu werden, erschien der erste Serienteil schlussendlich im. Es folgte ein für die damalige Zeiten großer Erfolg, insbesondere bei Kritikern war das Rollenspiel überaus beliebt. Nur ein Jahr später folgte bereits die Fortsetzung, die es unter anderem Spielern erstmals erlaubte, eineeinzugehen. Trotz zum Release etlicher Bugs war Fallout 2 kommerziell erfolgreich, wobei ein dritter Teil dennoch nicht sofort in Angriff genommen wurde.Stattdessen endete in den Folgejahren der Höhenflug der Black Isle Studios, sowie der von Interplay. Der Publisher versuchte trotzdem zu Beginn der 2000er-Jahre die Fallout-Marke am Leben zu erhalten und veröffentlichte den Ableger Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, bei dem dergelegt wurde.