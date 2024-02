Epic Games Store: Statt kostenlosem Fallout gibt es ein anderes Gratis-Spiel

Statt Fallout: Anderes Gratis-Spiel für den Epic Games Store angekündigt

Eigentlich sollte es diese Woche Donnerstag impostapokalyptisch werden, aber aus diesem Plan wird nichts. Statt dreiwird im Store ein anderes SpielNormalerweise verrät der Epic Games Store bereits eine Woche vorher, auf welcheihr euch in der folgenden Woche freuen könnt. In der Regel eine recht zuverlässige Angabe, aber manchmal passiert es, dass es doch noch einmal zu Änderungen kommt.Am kommenden, werdet ihr um 17:00 Uhr nichtundeurer Bibliothek für 0 Euro hinzufügen können. Stattdessen verschenkt der Epic Games Store nun das Ende 2020 veröffentlichtevon Entwickler Team Meat.Der Nachfolger des einstigen Indie-Hitsist weiterhin ein Plattformer, aber zugleich auch ein, sprich Titelheld Meat Boy ist permanent am Laufen und ihr seid lediglich für Sprünge und Dashes zuständig. Die Level werden derweil aus mehreren tausend Bauteilen zusammengesetzt, um zumindest auf dem Blatt Papier für genügend Abwechslung zu sorgen. So richtig zünden konnte das bei unsseinerzeit nicht.Einer der Gründe für den qualitativen Unterschied zum Vorgänger dürfte imliegen. Der Game-Designer konzentrierte sich nach Super Meat Boy auf andere Projekte, unter anderemund. An der Entwicklung von Super Meat Boy Forever war er nicht mehr beteiligt.Warum übrigens die Fallout-Spiele diese Woche nicht gratis im Epic Games Store sein werden, ist unklar. Eine Stellungnahme seitens Epic gibt es bislang nicht. Falls ihr übrigens dasnoch nicht abgeholt habt, dann müsst ihr euch langsam beeilen: Bis Donnerstag gibt es noch