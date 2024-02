Epic Games Store: Statt kostenlosem Fallout gibt es heute ein anderes Gratis-Spiel

Scourge hat geschrieben: ? Heute 00:24 Mir ist das auch relativ egal ob sie es nun nochmal raushauen oder nicht. Ich hab sie wohl schonmal abgegriffen, jedenfalls sind sie in meiner Bib. Der Fleischjunge interessiert mich allerdings auch nicht sonderlich. Naja, ist halt nicht jede Woche ein Hit, aber kritisieren werde ich Epic dafür jetzt nicht - hat mir so schon einige gute Spiele kostenlos eingebracht. Mir ist das auch relativ egal ob sie es nun nochmal raushauen oder nicht. Ich hab sie wohl schonmal abgegriffen, jedenfalls sind sie in meiner Bib. Der Fleischjunge interessiert mich allerdings auch nicht sonderlich. Naja, ist halt nicht jede Woche ein Hit, aber kritisieren werde ich Epic dafür jetzt nicht - hat mir so schon einige gute Spiele kostenlos eingebracht.

Das Fallout raus ist, sollte wirklich für die meisten kein Beinbruch sein, dass gab es letztes Jahr ja auch schon geschenkt, die meisten sollten es also eh schon in der Bibliothek haben. Der Fleisch-Bobbel ist jetzt auch nicht meins und grundsätzlich merkt man schon, dass das Budget der Gratistitel nicht mehr so üppig ist. Aber Spiele wie das Marvel Guardians of the galaxy gratis zu spielen ,da sage ich auch nicht nein. Das war doch ganz nett.