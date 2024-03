Der Epic Games Store schenkt euch Astro Duel 2

Und nächste Woche gratis im Epic Games Store

Während PlayStation Plus und der Xbox Game Pass mit neuen Spielen für zahlende Kunden um eure Aufmerksamkeit buhlen, macht es sich derwieder einmal leicht.Schließlich schenkt euch das Unternehmen hinterauch diese Woche wieder einen Titel ganz ohne Fallstricke oder Hintergedanken – gut, einen Account müsst ihr vorher schon erstellen, und die Frist gilt es auch zu beachten. Das Angebot gilt schließlich nur sieben Tage lang, also, bevor man einen neuen Kandidatenanbietet.Aktuell geht es nicht nur mit Dune 2 in den lokalen Lichtspielhäusern zu den Sternen, sondern auch im Epic Games Store kombiniert aber nicht nur Videospiele mit der Raumfahrt, sondern auch Top-Down-Gefechte mit Plattformer-Action – eine echte Weltraum-Wundertüte also. Wie das in der Praxis aussieht, könnt ihr euch im eingebetteten Trailer anschauen und dank der derzeitigen Aktion natürlich auch spielerisch erleben,Mit einer Reihe an, die allesamt unterschiedliche Spielstile rocken, könnt ihr zusammen mit euren Freunden auf Expedition gehen oder euch inin den Orbit schießen. Perspektivwechsel von Top-Down zu 2D-Plattformen bringen dann auch neues Gameplay mit, wenn ihr aus dem Cockpit eures Flugobjekts steigt und eure Laserpistole zückt.Falls ihr keine Lust mehr auf Weltraumschlachten habt, sondern lieber auf den Spuren von Isaac Newton und M.C. Escher wandelt, könnte daskostenlos im Epic Games Store erhältlicheeher euren Geschmack treffen: Stylisch, schwarz-weiß und mit schweißtreibenden Kopfnüssen.Ähnlichfindet ihr im, wo ihr allerdings mit eurer bunten Tinte für ordentlich Farbe sorgen könnt.