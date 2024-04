Epic Games Store: Krallt euch Thief völlig kostenlos

The Outer Worlds: Sci-Fi-Shooter mit 60er-Jahre-Pastiche

Nächste Woche gratis im Epic Games Store

Der April macht, was er will – derauch. Und das Unternehmen von Tim Sweeney will euch offenbar nach wie vor ein paar Spiele zum kostenlosen Download bereitstellen.Ab sofort und wie immer für genau eine Woche könnt ihr euch dieschnappen. Ihr habt alsoZeit, die Ziellinie im Epic Games Store zu erreichen und die Spiele wahlweise in eure Bibliothek zu schieben oder gleich herunterzuladen. Behalten dürft ihr sie danach in jedem Fall.Falls ihr euch bei den Gratis-Titeln im Epic Games Store manchmal wie ein Dieb fühlt, dann ist das erste Spiel dieser Woche genau das richtige für euch: Die Neuinterpretation von, einem, lässt euch nämlich in die modernisierten Schuhe des titelgebenden Langfingers schlüpfen. Für den 2014 veröffentlichten Titel istverantwortlich, die unter anderem auch hinter den-Spielen undstecken.Alsdurchquert ihr die Spielwelt nicht nur auf leisen Sohlen und versucht, aufmerksamen Wachen aus dem Weg zu gehen, sondern seid auch selbst Herr eurer Taten: Nutzt eine von vielen verschiedenen Pfeilarten, schleicht unbemerkt durch Fenster und über Dächer oder holt euren Totschläger für überzeugendere Argumente heraus –Falls ihr es gerne etwas lauter und vor allem bunter mögt, könnte euchgefallen: Daswill mit schrägem Humor und großer Handlungsfreiheit punkten – diehaben schließlich schon immer Wert darauf gelegt, dass eure Entscheidungen den Spielverlauf beeinflussen können. Warum das gut funktioniert, könnt ihr auch innoch einmal in Ruhe nachlesen.Die, die euch im Epic Games Store erwartet, wird als ultimative Version des Spiels angepriesen und enthält damit nicht nur das überarbeitete Hauptspiel, sondern natürlich auch die– letzter lädt euch zu einer Agatha Christie-artigen Krimigeschichte im Weltraum ein.Weder Diebe noch Weltraumabenteurer können euch hinter dem Ofen hervorlocken? Dann wartet ihr sicher schon gespannt auf nächste Woche:dürft ihr euch im Epic Games Store schließlich wieder auf frisches Futter freuen, das euch wie immerwird. Schon jetzt verriet das Unternehmen hinter dem Erfolgs-Shooter, welche Spiele es verschenkt.Nachdem man jüngst wieder auf zwei Titel aufstockte, gibt es nächste Woche allerdings nur einen, dessen Download sich aber auf jeden Fall lohnt, wenn ihr aufsteht: Gemeint ist, bei dem ihr durch einensterbt – eure Feinde aber auch.