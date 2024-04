Der Epic Games Store schenkt euch Ghostrunner

Kommende Woche kostenlos im Epic Games Store

Während es draußen langsam etwas wärmer wird und euch das schöne Wetter möglicherweise in die Sonne locken könnte, setzt deralles daran, euch vor die Bildschirme zu fesseln – und besonders gut funktioniert das natürlich mit einem Spiele-Geschenk.Auch diese Woche könnt ihr euch wieder kostenlos einen Titel beim Steam-Konkurrenten sichern, wenn ihr ihn bis Ablauf der Fristin eure digitale Bibliothek oder gleich auf eure Festplatte schiebt. Zwar handelt es sich heute nur um ein, das kann sich aber durchaus sehen lassen.Besucht ihr diese Woche den Epic Games Store , könnt ihr nicht nur zum lautlosen Ninja werden, sondern auch nochist nämlich an der Reihe, kostenlos auf euren Rechner zu sprinten und wird auf dem Weg vermutlich den ein oder anderen virtuellen Widersacher aus dem Weg räumen. Das ist natürlich auch eure Aufgabe im Spiel:schnetzelt ihr euch durch einen Feind nach dem anderen, doch Vorsicht!So leicht wie das Niedermähen vonstattengeht, könnt auch ihr aus den Latschen gehauen werden:bedeutet den sofortigen Bildschirmtod. Praktisch also, dass ihr akrobatisch so einiges drauf habt und schneller springt als ihr „Ninja“ sagen könnt. Warum ihr euch ab sofort mit dem Katana in diestürzen solltet, verrät auchnoch einmal.Ob euch Ghostrunner nun zu schnell, zu schwer oder einfach nur zu futuristisch ist: Fürchtet nicht den, denn euch erwarten eventuell Gratis-Spiele im Epic Games Store, diekönnten. Wie üblich verrät man natürlich schon im Vorfeld, welche Titel ihr euch dann unter den Nagel reißen dürft.Das Indie-Adventure, bei dem ihr als Taschendiebin einen chaotischen Roadtrip erlebt, sowie den Online-Strategie-Titelmit seiner überzeichneten Comic-Grafik. Noch viel mehr geballte Indie-Power gab es übrigens beimzusammengefasst haben.