Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel und kostenloses Item-Paket im Wert von 100 Euro verfügbar

Diese beiden Gratis-Spiele kommen in der nächsten Woche in den Epic Games Store

Wie für die vergangenen Wochen üblich, dürft ihr euch auch an diesem Donnerstag wieder über ein komplettin den Reihen desfreuen. Doch damit nicht genug: Epic ist in Gönnerlaune und beschenkt euch mit einem zusätzlichen Leckerbissen.Das neue Gratis-Spiel könnt ihr euch ganz einfach beim Steam-Konkurrenten sichern, indem ihr eseurer Bibliothek auf der spendablen Spieleplattform hinzufügt. Auch,, wissen wir bereits.Bei dem Gratis-Spiel, welches ihr diese Woche im Epic Games Store abstauben könnt, handelt es sich um. Ihr folgt derauf einer abenteuerlichen Ganoven-Tour durch die USA der 90er-Jahre, um die Familien-Videothek zu retten. Dabei klaut, zockt und lügt ihr nur so, dass sich die Balken biegen – sofern ihr euch dazu bewusst entscheidet. Von euremdarf eure Mutter selbstverständlich keinen Wind bekommen.Obendrein veredelt der Epic Games Store das aktuelle Gratis-Paket noch mit demfür Town of Salem 2, welches eigenen Angaben zufolge mitund dem Titel selbst daherkommt., euch beide Spiele zu sichern – dann schafft Epic Platz für neue kostenlose Titel, von denen wir ebenfalls bereits wissen, um welche es sich dabei handelt.Mithaben die beiden Gratis-Spiele imin dieser Woche einen waschechten Blockbuster abgelöst, am kommenden Donnerstag ereilt sie dann selbst das Schicksal, durch zwei frische Vertreter ersetzt zu werden. Bei eben jenen dreht es sich um die beidenLisa: Definitive Edition und, das auf eine durchaus starke Grafik mit dersetzt.Bei ersterem handelt es sich um dasvon Lisa: The Painful, welches bereits im Jahrerschienen ist. Industria hingegen ist ein, der kurz vor dem Ende des Kalten Krieges im düsteren Ostberlin spielt, während es euch in eine Art Paralleluniversum verschlägt, wo es ein dunkles Geheimnis zu lüften gilt. Beide Spiele sind ab dem 25. April um 17 Uhr im Epic Games Store verfügbar. Wer nochsucht,Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update