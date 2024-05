Epic Games Store bringt euch Katzen und Hunde... und Orks

Abenteuerlich und fantasievoll geht es ab dieser Woche bei den Gratis-Spielen imzu. Dabei könnt ihr euch entweder in einem niedlichen Action-RPG in das Kampfgetümmel zwischen zwei Rassen stürzen, die sich schon seit Anbeginn der Zeit spinnefeind sind oder ihr stellt euch in einer strategischen Schlacht einer wahren Übermacht an Monstern entgegen.Das Schöne an beiden Spielen, dieim Epic Games Store zur Verfügung stehen: Ihr könnt sie alleine, aber auch mit Freunden zusammenspielen.In– dessenkürzlich erst– befindet ihr euch mitten im fantasievollen Kampf zwischen Katzen und Hunden. Trotz des Titels könnt ihr, erst recht im Koop-Modus – denn in der Fortsetzung vontun sich Katz und Hund zusammen, um sich mit Magie und Mut einem unerwarteten Feind entgegenzustellen. Freut euch auf ein charmantes, mit viel Humor und Wortspielen bestücktes, tierisches Abenteuer im Epic Games Store.Etwas brachialer geht es inzu: In diesem Tower-Defense-Strategiespiel müsst ihr eure Bastion gegen Horden verschiedenster Orks verteidigen. Dabei stehen euch Fallen inzur Verfügung. Ihr könnt die Angreifer verbrennen, zerstückeln, mit Blitzen schmoren oder mit Projektilen einer Mehrfach-Armbrust malträtieren., einen Endlos-Modus oder einen Kreativ-Modus, in dem ihr möglichst skurrile – aber natürlich funktionierende – Maschinen bauen müsst. Das Ganze auch mit bis zu vier Spielern.Die Gratis-Spiele im Epic Games Store sind bis zum nächstenverfügbar. Danach kommt mit dem Indie-RPG im Steampunk-Styleein neues Game umsonst zu euch geflattert. Zudem wird es für das Free-to-play-RPG, das sich derzeit noch im Early Access befindet, einen limitierten Skin sowie Ingame-Loot im Wert von 100 Dollar geben. Welche Spiele, könnt ihr derweil hier lesen.