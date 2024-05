Epic Games Store: Staubt die GotY-Edition von Dragon Age: Inquisition ab

Eine neue Woche – eine neue Runde Gratis-Action. Nachdem derdie letzten sieben Tage ein Geheimnis darum gemacht hat, welches Spiel ihr als nächstes für umme laden könnt, ist es vor wenigen Minuten gelüftet worden.So könnt ihr euchkostenfrei einen richtigen Fantasy-Knaller holen, der euch vermutlich länger als bis zum nächsten Gratis-Angebot beschäftigen wird.Action- und Rollenspielfans dürften mit dem aktuellenim Epic Games Store vollauf zufrieden sein. Mitbekommen sie nicht nur ein absoluten Fantasy-Highlight geliefert, sondern können es sogar in der Game of the Year-Edition genießen, für die im Epic Store normalerweise noch 40 Euro fällig werden. Ihr könnt euch alsoHakkon’s Fänge, Der Abstieg, und Eindringlinge gönnen. Und ihr bekommt sogar ein paar extra Rüstungssets und Reittiere spendiert.Wenngleich das Action-RPG von BioWare in diesem Jahr schon sein zehnjähriges Jubiläum feiert, glänzt es durch ein zeitloses Kampfsystem und ein durchdachtes Questdesign, wie auch eine abwechslungsreiche und phantastische Welt. Ihrund Entscheidungen und könnt nicht nur euren eigenen Kampfstil wählen, sondern dank des umfangreichen Charakter-Editors auch einen würdigen Anführer eurer Gruppe erstellen.Das Angebot im Epic Games Store gilt wie immer. Ab diesem Tag um 17 Uhr könnt ihr euch dann den nächsten Gratis-Titel unter den Nagel reißen. Ob das wieder ein solcher Banger wird, ist noch nicht bekannt – immerhin hüllt sich Epic auch hier wieder geheimnisvoll in Schweigen. Dass Fans der Reihe demnächst, wird bereits gemutmaßt.