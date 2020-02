Granblue Fantasy: Versus: 2D-Kampfspiel erscheint am 27. März in Europa

Digital copy of Granblue Fantasy: Versus for the PlayStation 4

Code to redeem one of the following: Gold Brick (1), Sunlight Stone (1), Sephira Evolite (1) or Damascus Crystal (10) within the original Granblue Fantasy game

PlayStation 4 Theme

PlayStation 4 Avatar

Character Color Pack

Character Pass for 5 DLC Characters

Lobby Avatar Item 'Nice-Abs Power Vyrn'



Digital Artbook

Digital Soundtrack

PlayStation 4 Theme with exclusive artwork

Mittlerweile steht auch der Veröffentlichungstermin von Granblue Fantasy: Versus in Europa statt. Das 2D-Kampfspiel von Arc System Works, Cygames und Marvelous Europe wird am 27. März 2020 für PlayStation 4 erscheinen. In Nordamerika ist es hingegen schon ab dem 3. März 2020 erhältlich. Englische und japanische Sprachausgabe sowie Texte in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch sind geplant - in allen Spielmodi einschließlich der Geschichte im Rollenspiel-Modus.Letztes aktuelles Video: Release Date Announcement TrailerGranblue Fantasy: Versus wird physisch und digital als Standard Edition und in zwei Premium Editionen (Digital Character Pass Set und Digital Deluxe Edition) erhältlich sein.Digital Character Pass Set:Digital Deluxe Edition: