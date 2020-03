Granblue Fantasy: Versus: Die Anime-Kämpfe auf PC und PS4 haben begonnen

Aktualisierung vom 30. März 2020, 08:35 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 17. März 2020, 07:28 Uhr:

Inzwischen haben Arc System Works, Cygames, XSEED Games und Marvelous Granblue Fantasy: Versus auch für PlayStation 4 veröffentlicht . Das Anime-Beat'em-Up ist sowohl Standard Edition (Preis: 59,99 Euro) und Digital Deluxe Edition (Preis: 99,99 Euro) im PlayStation Store als auch als Boxversion im Handel erhältlich. In der Spielbeschreibung heißt es: "Granblue Fantasy: Versus schickt die beliebtesten Figuren der Erfolgs-IP in den Ring und verleiht jedem von ihnen einen einzigartigen und doch intuitiv erlernbaren Kampfstil. Ein eigens entwickelter Rollenspielmodus erzählt einen völlig neuen Handlungsstrang aus der Welt von Granblue - Untermalt durch wunderschön gerenderte Zwischensequenzen."Am 13. März 2020 haben Arc System Works, Cygames, XSEED Games und Marvelous Granblue Fantasy: Versus für PC veröffentlicht. DIe PS4-Fassung des 2D-Beat'em-Ups soll am 27. März kampfbereit sein - auch als physische Limited Edition. Auf Steam werden aktuell 59,99 Euro für den Download fällig. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 76 Prozent von 940 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Granblue Fantasy hat die Herzen von Millionen von Spielern erobert, seit es 2014 als Browserspiel für Smartphones veröffentlicht wurde. Im März 2020 feiert es seinen sechsten Geburtstag. Mit der hochwertigen Grafikkunst von Cygames, einem fesselnden Sound-Design und einem Spielsystem, das ständig erweitert wird, verzaubert Granblue Fantasy schon seit Jahren.Jetzt haben sich Cygames und Arc System Works, bekannt für beliebte Kampfspiele wie GUILTY GEAR und BlazBlue, zusammengetan, um Granblue Fantasy in die Welt der Kampfspiele zu holen - und zwar mit starken Gamedesign und einmaliger 3D-Grafik."Letztes aktuelles Video: Release Date Announcement Trailer