SpellForce 3: Soul Harvest: Eigenständige Erweiterung erscheint Ende Mai; Dunkelelfen im Trailer - 4Players.de

"Gänzlich neue Kampagne: Eine neue Geschichte mit über 20 Stunden Spielinhalt

Gänzlich neue Fähigkeiten und Talentbäume für noch individueller gestaltete Helden

Gänzlich neues Echtzeitstrategie-Gameplay: Ein auf Regionen basierendes System mit globalem Ressourcen-Management und einzigartigen Mechaniken für alle Fraktionen

Einzigartige Mechaniken und Ausrüstungsgegenstände geben allen Fraktionen eine eigenständige Identität und bieten einen hohen Wiederspielwert für die Kampagne

Fliegende Einheiten ermöglichen neue taktische Vorgehensweisen

Neue Fraktionen: Zwerge und Dunkelelfen

Ein überarbeitetes Interface gibt dem Spiel einen angenehmeren Look und klarere Lesbarkeit"

THQ Nordic wird SpellForce 3: Soul Harvest am 28. Mai 2019 für 24,99 Euro auf PC veröffentlichen. Die eigenständige Erweiterung (SpellForce 3 ist nicht erforderlich) dreht sich um die Zwerge und die Dunkelelfen als neue Fraktionen."Drei Jahre nach den Kriegen der Reinheit steht Nortander an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Doch nicht alles ist so friedlich, wie es scheint. Als die Königin dich, einen entehrten General, in dein Heimatland zurückruft, scheint der Krieg dich von allen Seiten zu bedrohen. Ein Hassprediger zerreißt das Reich der Zwerge, während ein rätselhafter Kult der Dunkelelfen für einen unbekannten Zweck Seelen stiehlt. Sammle deine Verbündeten und halte die Katastrophe auf!"Folgende Features und Verbesserungen werden im Vergleich zu SpellForce 3 aufgeführt:Letztes aktuelles Video: Faction Trailer Dunkelelfen