SpellForce 3: Soul Harvest: Die Zwerge in Aktion - 4Players.de

"Gänzlich neue Kampagne: Eine neue Geschichte mit über 20 Stunden Spielinhalt

Gänzlich neue Fähigkeiten und Talentbäume für noch individueller gestaltete Helden

Gänzlich neues Echtzeitstrategie-Gameplay: Ein auf Regionen basierendes System mit globalem Ressourcen-Management und einzigartigen Mechaniken für alle Fraktionen

Einzigartige Mechaniken und Ausrüstungsgegenstände geben allen Fraktionen eine eigenständige Identität und bieten einen hohen Wiederspielwert für die Kampagne

Fliegende Einheiten ermöglichen neue taktische Vorgehensweisen

Neue Fraktionen: Zwerge und Dunkelelfen

Ein überarbeitetes Interface gibt dem Spiel einen angenehmeren Look und klarere Lesbarkeit"

Am 28. Mai 2019 wird SpellForce 3: Soul Harvest für 24,99 Euro auf PC veröffentlicht. Bei der eigenständigen Erweiterung (SpellForce 3 ist nicht erforderlich) stehen die Zwerge und die Dunkelelfen als neue Fraktionen im Mittelpunkt.Publisher THQ Nordic stellt die Zwerge folgendermaßen vor: "Oh nein ... Ihr seid wegen unseres Mondsilbers hier, nicht wahr? Wir flehen euch an, habt Gnade! Wie sollen unsere brüchigen Mauern nur euren Rammböcken standhalten? Ihr würdet sie zermalmen, bevor uns auch nur die Idee käme, Feuer auf euch herabregnen zu lassen, nicht wahr? Von unseren armen Wächtern und ihren Armbrüsten ganz zu schweigen - was sind die schon verglichen mit eurer mächtigen Kavallerie? Oh und seien wir ehrlich, wann hat jemals die Axt eines Berserkers gegen das Schwert eines Menschen bestehen können? Nein, edle Dame ... wir sind nur ein Haufen betrunkener Zwerge und keine Herausforderung für Euch. Wenn Ihr also immer noch unser Mondsilber wollt ... kommt und holt es Euch."Folgende Features und Verbesserungen werden im Vergleich zu SpellForce 3 aufgeführt:Letztes aktuelles Video: Faction Trailer Zwerge