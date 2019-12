Rift Keeper: Roguelite-Metroidvania auf PS4, Xbox One und Switch startklar - 4Players.de

Nochmal zum mitmeißeln, da Rift Keeper ein eher schlechter Dead Cells Klon ist:Roguelite und Metroid schließt sich eigentlich aus, da Metroid eine! zusammenhängende! Welt definiert.Und für -vania fehlen Dead Cells und Derivaten die RPG-Anleihen. Es gibt keine permanenten Charakterwerte, die aufgelevelt werden, während man durch die eine! zusammenhängende! Welt wandert.Das gesagt, Forgone sieht als Dead Cells Klon interessanter aus.PS: Ich finde, dass Dead Cells das Genre "The Binding of Isaac, but as a Jump and Run" definieren dürfte. Metroid ist ja auch "nur" "The Legend of Zelda, but as a Jump and Run".Dark Souls hat doch bewiesen, dass man auch immer noch neue "Genres" (er)finden kann.(Und ich finde - auch wenn ich nicht Zielgruppe bin - dass Dead Cells ein verdammt gutes Spiel ist und die alleine für den Flow schon einen Platz in irgendeiner Hall of Fame verdient haben)PPS: Nein, die Schriftrollen bei Dead Cells gelten nicht als permante Charakterwerte, nur weil man sie während eines runs behält.