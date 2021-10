Succubus: Dämonischer Rachefeldzug der Agony-Macher veröffentlicht

Screenshot - Succubus (PC) Screenshot - Succubus (PC) Screenshot - Succubus (PC) Screenshot - Succubus (PC) Screenshot - Succubus (PC) Screenshot - Succubus (PC) Screenshot - Succubus (PC)

Am 5. Oktober 2021 haben Madmind Studio ( Agony ) und PlayWay das höllische Action-Adventure Succubus für PC veröffentlicht. Via GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird jeweils ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des dämonischen Rachefeldzugs gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro). Eine kostenlose und ebenfalls "sehr positiv" bewertete Demo ( Succubus Unrated bzw. Succubus: Prologue ) ist ebenfalls erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Du bist die Sukkubus – eine wilde und lüsterne Dämonin, die ihr Amt als Königin des Höllenschlunds abgelehnt hat. Als alle rechtmäßigen Herrscher der Hölle verschwanden, erklärten die verbliebenen Dämonen Nimrod zu ihrem Herrscher. Nur er war imstande, den Willen der mächtigen Bestie zu bändigen. Nachdem er sein neues Reich aus den Leichnamen von Sündern errichtet hatte, brachten der neue König und seine Königin – du –, das von den vorherigen Herrschern hinterlassene Chaos unter Kontrolle. Das Leben in Luxus und die aus Märtyrerhäuten genähten Teppiche waren jedoch nicht das Richtige für dich. Daher hast du dich für ein Leben in der Wildnis entschieden. Du fügst jedem und allem, was dir in die Quere kommt, Schmerz zu, um deinen Appetit und deine Urinstinkte zu befriedigen.Als du jedoch dem mächtigen Baphomet gegenüberstehst, der sich mit seinem Heer die Seele von Nimrod unter den Nagel reißen will, wirst du gefangen genommen und entstellt. Nach dem Verrat deiner Artgenossen sehnst du dich nur noch nach Rache! Du bist die Ausgeburt des Schreckens in dieser brutalen Welt. Lehre deine Widersacher, dass sich dir in den Weg zu stellen ein großer Fehler war. Schwinge dich zur gnadenlosen Richterin auf und entfessle deinen Zorn sowohl auf die Verdammten als auch auf die Dämonen, die sich gegen dich auflehnen.Erklimme schroffe Felswände, verführe deine Gegner und entkomme den Fallen dieser brodelnden Hölle. Quäle, verstümmle, töte und lass deinem Zorn freien Lauf, um deine rechtmäßige Herrschaft über das Höllenreich wiederzuerlangen! Mit dem detaillierten Charakter-Editor kannst du das Aussehen der Hauptfigur nach Belieben anpassen. Baue die Höhle der Hauptfigur aus, indem du sie umgestaltest und so ihre Funktionen erweiterst. Teste neue Waffen und Kräfte in der Trainingsarena aus. Durchquere die Hölle mit Hilfe der Weltkarte und schalte neue Level und Ranglisten-Arenen frei.Gewinne Erfahrung, indem du andere Wesen vernichtest und nutze diese dann, um deine Fertigkeiten aufzuwerten und zusätzliche, mächtigere und brutalere freizuschalten. Schalte neue Spezialkräfte frei, um noch effizienter zu kämpfen. Bring deine Widersacher mit Hilfe deiner Waffen und einzigartigen Rüstungen zur Strecke. Falle Feinden mit deinen Klauen in den Rücken oder bediene dich knöcherner Schwerter, Keulen und anderer Waffen. Massakriere deine Feinde und hinterlasse dabei Berge von abgetrennten Gliedmaßen und verkohlten Leichen."Letztes aktuelles Video: Story Trailer