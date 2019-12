Niantic: Kooperation mit Qualcomm zur Entwicklung einer "Augmented-Reality-Brille" für großangelegte Spiele - 4Players.de

Qualcomm Snapdragon XR2 Platform: Die weltweit erste Extended-Reality-Plattform (XR-Plattform) mit 5G-Unterstützung. Sie vereint die Expertise von Qualcomm in den Bereichen XR, 5G und KI, um eine neue Ära der XR-Technologien einzuläuten. Die Plattform bietet innovative Features und Neuerungen im XR-Bereich, die auf Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Mixed Reality (MR) übertragen werden können.

Niantic Real World Platform: Niantics Technologieplattform enthält ein Software Development Kit (SDK) mit Fokus auf Augmented Reality. Sie bietet hochqualitative, immersive Endnutzer-Erfahrungen und integrierte Cloud Services auf globaler Skalierung, um Millionen Nutzern gleichzeitig ein gemeinsames AR-Erlebnis zu ermöglichen."

Niantic hat eine Kooperation mit Qualcomm Technologies (Halbleiterhersteller; u.a. Snapdragon SoC) angekündigt. Beide Unternehmen wollen gemeinsam an "Augmented-Reality-Projekten" und generell der "Zukunft von AR" arbeiten. Niantic ist bekannt als Entwickler von AR-Spielen wie Ingress, Pokémon GO oder Harry Potter: Wizards Unite. Phil Keslin (Technikvorstand von Niantic) erklärte beim jährlichen Snapdragon Technology Summit bei Qualcomm Technologies zusammen mit Hugo Swart (Vice President & Head of XR), dass sie an einem ganzheitlichen Konzept aus Hardware, Software und Cloud-Diensten für Augmented Reality arbeiten werden. Genauer gesagt wird an einer "Augmented-Reality-Brille" gearbeitet , auf der u.a. Spiele mit Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt gespielt werden können. Nutzer der AR-Brille, die Pokémon GO spielen, könnten Pokémon beispielsweise direkt in der Welt sehen."Wir freuen uns darauf, die gesamte AR-Branche voranzubringen und gemeinsam mit Qualcomm Technologies eine echte End-to-End-Architektur zu bauen - einschließlich Hardware, Software und Cloud-Diensten", erklärte Phil Keslin . "Um die Kompatibilität mit aktuellen AR-Innovationen sicherzustellen und die Entwicklung zukünftiger Geräte zu beschleunigen, planen wir zunächst unsere Produkte für folgende Plattformen optimieren:"Bei Niantic erschließen wir mit unserer Niantic Real World Platform das Potenzial, neuartige AR-Erlebnisse zu entwickeln und die Realität zu kartieren, mit anderen zu teilen und zu verstehen. Die Niantic Real World Platform hat sich durch Ingress, Pokémon GO und Harry Potter: Wizards Unite bei hunderten Millionen von Nutzern bewährt. Im vergangenen Monat haben wir auch das Niantic Creator Program und den Niantic Beyond Reality Fund angekündigt. Wir wollen die Niantic Real World Platform für talentierte Entwickler auf der ganzen Welt öffnen, damit diese standort-basierte AR-Erlebnisse nach ihrer eigenen Vision entwickeln können.Wir freuen uns außerdem, mitteilen zu können, dass Entwickler im Niantic Creator Program voraussichtlich auch Zugang zu den Technologien erhalten, die zusammen von Niantic und Qualcomm Technologies entwickelt werden. Entwickler können sich beim Niantic Creator Program auf niantic.dev bewerben."