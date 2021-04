Niantic: Video zeigt Vision von groß angelegtem 5G-Multiplayer im Freien mit mehreren AR-Spielern gleichzeitig

Sie soll zeigen, wie groß angelegter Multiplayer mit 5G aussehen und funktionieren könnte. Niantic hat dazu mit seinen "NPSAR-Partnern" aus aller Welt (in diesem Fall Deutsche Telekom, Globe Telecom und Verizon) kooperiert.







Wäre es nicht praktisch, wenn in Pokémon GO oder vergleichbaren AR-Titeln alle Teilnehmer auf ihren Smartphones eine geteilte Spielwelt sehen könnten? So dass z.B. ein versammeltes Grüppchen von Leuten auf der Wiese alle gleichzeitig das gleiche sehen und damit interagieren können? Pokémon-GO-Entwickler Niantic will eine ähnliche Vision mit Hilfe der schnellen 5G-Technik verwirklichen und hat einen Trailer zu einer entsprechenden experimentellen Demo veröffentlicht ("Codename: Urban Legends"):Sie soll zeigen, wie groß angelegter Multiplayer mit 5G aussehen und funktionieren könnte. Niantic hat dazu mit seinen "NPSAR-Partnern" aus aller Welt (in diesem Fall Deutsche Telekom, Globe Telecom und Verizon) kooperiert."Codename: Urban Legends basiert auf der Plattform von Niantic, die die ultra-niedrige Latenz und die hohe Bandbreite von 5G nutzt, um ein immersiveres und sozialeres AR-Erlebnis als je zuvor zu bieten. Aus diesem Grund glaubt Niantic daran, dass AR-Spiele die “Killer-Apps” für 5G sein werden.

Die Deutsche Telekom, Globe Telecom und Verizon haben bereits Netzwerktests von Codename: Urban Legends durchgeführt, mit hervorragenden Ergebnissen. Neben der Verbesserung der Latenzzeit um das bis zu 10-fache und der Erhöhung der Anzahl gleichzeitiger Spieler um das bis zu 10-fache, wird 5G nach und nach Funktionen ermöglichen, die das Spielerlebnis weiter verbessern, wie z. B. durch eine längere Akkulaufzeit.Dr. Alex Choi, Senior Vice President of Head of Strategy & Technology Innovation, Deutsche Telekom:'Wir freuen uns sehr, mit Niantic und der Planet-Scale AR Alliance zusammenzuarbeiten, um immersives Multiplayer-AR-Gaming in Echtzeit zu realisieren. Dies erfolgt durch unserfortschrittliches 5G- und MEC-Netzwerk, das durch MobiledgeX ermöglicht wird. Edge Enablement ist entscheidend für unsere Fähigkeit, vertrauenswürdige, sichere Nutzererlebnisse zu liefern, die eine hohe Bandbreite, niedrige Latenz und räumliches Bewusstsein in Echtzeit erfordern, unabhängig von der Anwendung oder Branche, die bedient wird.' Weitere Informationen dazu gibt es hier ."