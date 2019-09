The Sojourn: Trailer soll auf den Verkaufsstart des Rätselspiels einstimmen - 4Players.de

Shifting Tides und Iceberg Interactive wollen mit dem folgenden Trailer auf The Sojourn einstimmen. Das Rätselspiel aus der Ego-Perspektive wird am 20. September 2019 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.In dem Spiel muss man Parallelwelten aus Licht und Schatten durchqueren und "hinter die Kulissen der Realität" schauen. Die Entwickler versprechen Dutzende "kniffliger Puzzles" in vier unterschiedlichen Spielumgebungen, die jeweils mit eigener Atmosphäre und eigenem Stil aufwarten sollen. Die Spielzeit wird auf mehr als zehn Stunden geschätzt."Du wirst in ein wundervolles und makelloses Land hineingeboren, doch der Schein trügt. Durch jede noch so kleine Ritze bahnt sich die Finsternis ihren Weg und wird mehr und mehr zum Nährboden der Realität. Schau dir die Schatten deiner Welt genau an und enthülle ein das verborgenes Geheimnis", heißt es.Letztes aktuelles Video: Begin Your Journey Trailer