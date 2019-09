The Sojourn: Philosophisches Puzzle-Abenteuer erhältlich - 4Players.de

Eine traumhaft schöne Welt: Vier individuell gestaltete Kapitel

Mehr als 10 Stunden Gameplay

Eine First-Person-Puzzlemechanik, die sich im Spielverlauf entfaltet

Philosophische Geschichte

Shifting Tides und Publisher Iceberg Interactive haben die Veröffentlichung von The Sojourn bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein "philosophisches Puzzle-Adventure", bei dem man in der Ego-Ansicht zwischen den parallelen Welten des Lichts und der Dunkelheit diverse Rätsel lösen muss.Laut Pressemitteilung zeichnet sich das Spiel durch folgende Features aus:The Sojourn ist für PS4, Xbox One und PC (via Epic Games Store) zum Preis von 21,99 Euro erhältlich.Letztes aktuelles Video: Begin Your Journey Trailer