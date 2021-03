Denuvo: Anti-Cheat-Technologie als Middleware für PlayStation 5 verfügbar

Denuvo Anti-Cheat kann fortan von allen interessierten Spiele-Entwicklern auf der PlayStation 5 genutzt werden. Die Anti-Cheat-Technologie gegen Cheater und Hacker von Denuvo bzw. Irdeto steht als Tool/Middleware für interessierte Entwickler zur Verfügung. Sie soll keine negativen Auswirkungen auf die Performance des Spiels haben und die "nicht-intrusive Methodik" soll den Arbeitsablauf des Entwicklers nicht beeinträchtigen. Die Technologie soll sensible Spiellogikdaten schützen, indem sie Cheater daran hindert, bestimmte Variablen zu verändern - sowohl online als auch offline. Eine Reihe von Spielen nutzt Denuvo Anti-Cheat auf der PlayStation 5 bereits. Genauere Angaben wurden nicht gemacht.Gemäß der Global Gaming Survey von Denuvo sollen 77 Prozent der befragten Spieler das Interesse an einem Spiel verlieren, wenn Cheats auffällig werden, was ein großes Risiko für die Monetarisierung (Ingame-Währung, herunterladbare Inhalte (DLC) und im weiteren Sinne die langfristige Bindung der Nutzer) von Spielen darstellen würde, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung . Laut Hersteller würden über zwei Mrd. Spieleinstallationen auf allen Plattformen und über 1.000 Spiele mit Denuvo-Technologie "geschützt". Am bekanntesten ist Denuvo aber für den Kopierschutz auf dem PC (Denuvo Anti-Tamper)."Cheating ruiniert Videospiele für ehrliche Spieler", sagt Reinhard Blaukovitsch, Geschäftsführer von Denuvo/Irdeto. "Dies kann zu geringerem Engagement, geringerem Spiel-Traffic und schrumpfenden Einnahmen für Spiele-Publisher führen. Wir sind sehr stolz darauf, den talentiertesten Entwicklern der Welt dabei helfen zu können, reichhaltige Erlebnisse für Gamer auf der Playstation 5 zu schaffen."