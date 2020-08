Project Cars 3: Vorbestellungen ab sofort möglich, inklusive Bonus

Zehn einzigartige Lackierungen

20 Aufkleber

Zwei Muster

Zwei Felgen

Zwei Reifensätze

Vier Nummernschilder

Vier Startnummern

Zwei neue Charaktere (männlich und weiblich) mit verschiedenen Outfits und Helmdesigns

Ab sofort sind Vorbestellungen für das Rennspiel Project Cars 3 für PS4, Xbox One und PC (via Steam) möglich. Das haben Publisher Bandai Namco und die Slightly Mad Studios bekannt gegeben. Dabei erhalten Vorbesteller das "Ignition Pack" mit folgenden Inhalten:Wer sich für den Kauf der Deluxe Edition entscheidet, erhält außerdem einen dreitätigen Vorsprung im Early Access (ab 25. August) sowie einen uneingeschränkten Zugang zum Season Pass mit vier weiteren Inhalts-Paketen.Letztes aktuelles Video: What Drives You