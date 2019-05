Call of Duty 2019: Soll "Call of Duty: Modern Warfare" heißen; Fokus auf "beunruhigenden Momenten" à la MW 2 - 4Players.de

I can confirm this is true, and that it's hilarious. The first one was "Call of Duty 4: Modern Warfare" so obviously the fourth one is "Call of Duty: Modern Warfare." Video games are absurd https://t.co/Ghb1m2srC4



— Jason Schreier (@jasonschreier) 24. Mai 2019

Der diesjährige Call-of-Duty-Teil soll Call of Duty: Modern Warfare heißen, sagt der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier von Kotaku . Er findet es außerdem kurios, dass der erste Modern-Warfare-Teil "Call of Duty 4: Modern Warfare" hieß und der vierte Modern-Warfare-Teil bloß den Titel "Call of Duty: Modern Warfare" tragen wird.Der von Infinity Ward entwickelte Shooter wird seit mehreren Tagen und Wochen der Presse sowie ausgewählten Influencern gezeigt - natürlich geschützt durch eine Verschwiegenheitserklärung (NDA). Aber ein YouTuber hat sich verplappert und auch mehrere Insider-Quellen von Kotaku bestätigten, dass sich Call of Duty: Modern Warfare in Entwicklung befindet. Der Shooter wird als "Soft-Reboot" des ersten Teils beschrieben, also eine Art vorsichtiger Neustart der Reihe. Das Spiel soll auf beunruhigende, realistische und emotionale Momente setzen, die von der umstrittenen Kampagne in Call of Duty: Modern Warfare 2 inspiriert wurden. In der Kampagne war es zum Beispiel möglich Zivilisten niederzuschießen (Flughafenmission).Bisher war lediglich bekannt, dass "Call of Duty: Modern Warfare" eine Einzelspieler-Kampagne haben wird und "seine Wurzeln in der Geschichte der Marke" liegen sollen. Es wird erwartet, dass Call of Duty: Modern Warfare in der nächsten Woche offiziell angekündigt wird. Erst kürzlich wurde über einschneidende Veränderungen bei der Entwicklung von Call-of-Duty-Spielen bei Activision Blizzard berichtet. Der nächste Teil (2020) soll demnach Call of Duty: Black Ops 5 sein ( wir berichteten ).