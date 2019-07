Call of Duty: Modern Warfare: 2-gegen-2-Duelle: Mehrspieler-Modus "Gunfight" - 4Players.de

Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare haben ein über fünf Minuten langes Spielszenen-Video aus dem Mehrspieler-Modus "Gunfight" veröffentlicht. In "Gunfight" treten zwei Teams mit jeweils zwei Spielern in eher kleinen Arealen gegeneinander an. Ausgeschaltete Charaktere respawnen in dieser Variante nicht. Sobald ein Team ausgeschaltet wurde, endet die Runde. Das Videomaterial wurde laut Infinity Ward "in 4K" auf einer PlayStation 4 Pro aufgezeichnet."Gunfight" ist nur ein Multiplayer-Modus in Call of Duty: Modern Warfare. Die ausführliche Mehrspieler-Vorstellung soll am 1. August um 19 Uhr stattfinden. Ende Juni wurde bereits über einen erweiterten Battle-Royale-Modus spekuliert, was die Entwickler aber nicht kommentieren wollten. Der Shooter mit Kampagne, Co-op (keine Zombies) und Multiplayer wird am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Gunfight Spielszenen