Call of Duty: Modern Warfare: Gerüchte: Battle-Royale-Modus kommt 2020; nächstes Black Ops im Kalten Krieg - 4Players.de

Likely the intro will be "INFINITY WARD" "RAVEN SOFTWARE" "ACTIVISION" then a loading screen taking you to the main menu for BR. (Meant 2020, not 2021) :D



— LongSensation (@LongSensationYT) August 7, 2019





Call of Duty 2020 has been under 2 names thus far.



Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops V



Set during the Cold War. Spans the entire 40+ years and incs Vietnam and Korean War. Described as even more gritty and gruesome than Modern Warfare.



I'm not joking.



— LongSensation (@LongSensationYT) August 7, 2019

Vor einigen Tagen erklärten die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare einem Battle-Royale-Modus via IGN vorerst eine Absage. Sie seien "große Fans von Battle Royale" und von der großen Spielerzahl, aber im Moment würden sie sich auf den Core-Multiplayer konzentrieren, also auf die Kernelemente des Mehrspieler-Modus. Gegenüber GameInformer via CharlieIntel sagte der "Art Director" noch, dass "man abwarten müsse"."The Long Sensation" ( Ex-YouTube Twitter ) meldet nun, dass der Battle-Royale-Modus Anfang 2020 folgen wird, und zwar als eigenständiges Produkt auf Free-to-play-Basis. Es wird dennoch irgendwie mit dem Hauptspiel in Verbindung stehen. Sowohl Infinity Ward als auch Raven Software sollen involviert sein. Zur Quelle: "The Long Sensation" hatte schon vorab die Ankündigung von Modern Warfare vorweggenommen.Des Weiteren schreibt "The Long Sensation", dass das nächste Call-of-Duty-Spiel entweder Call of Duty: Black Ops oder Call of Duty: Black Ops V heißen wird. Es soll im Kalten Krieg angesiedelt sein und einen Zeitraum von über 40 Jahren umspannen - inkl. Vietnam und Koreakrieg. Es soll "noch düsterer und grausamer" als Modern Warfare sein. Schon im Mai gab es Gerüchte über Black Ops 5, Studio-Zoff und ein Free-to-play-Modell ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Multiplayer Reveal Trailer