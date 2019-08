Call of Duty: Modern Warfare: Video: Ausführliche Spielszenen aus dem Multiplayer (fünf Karten, fünf Modi) - 4Players.de

Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare haben ein 24 Minuten langes Video aus dem Mehrspieler-Modus des Shooters veröffentlicht. Zu sehen sind folgende Karten und Spielmodi (in Klammern): Grazna Raid (Headquarters), Azhir Cave bei Nacht (Team Deathmatch), Hackney Yard (Cyber Attack), Azhir Cave (Headquarters), Gun Runner (Domination) und Aniyah Palace (5 Flag Domination). Die Spielszenen wurden laut Infinity Ward in 4K auf einer PlayStation 4 Pro aufgezeichnet.Call of Duty: Modern Warfare soll weltweit am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die von Beenox entwickelte PC-Version (inkl. unbegrenzter Bildwiederholrate und FOV-Slider) erscheint exklusiv auf Battle.net, der Spielplattform von Blizzard Entertainment. Auch die High-Moon Studios und Raven Software sind in die Entwicklung involviert."Die Waffen wurden vollständig überarbeitet und Spieler haben die größte Auswahl in der Geschichte von Call of Duty, wenn sie ihre Multiplayer-Charaktere für jede Begegnung mit noch nie dagewesenen Anpassungs- und Individualisierungsmöglichkeiten des neuen Waffenschmied-Systems ausstatten. Modern Warfare bietet die modernste Grafik und authentisches Sound-Design mit realistischer Rückstoß- und Waffen-Ballistik im gesamten Spiel. Zudem sorgen Spielmechaniken wie Durchschüsse, Waffenaufsätze, das Durchbrechen von Türen und Nachtsicht-Multiplayer-Maps mit Nachtsichtgeräten für ein umwerfendes taktisches Erlebnis", erklärten die Entwickler bei der Mehrspieler-Vorstellung.