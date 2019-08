Call of Duty: Modern Warfare: Modern Warfare - Öffentlicher Alphatest des 2v2-Modus an diesem Freitag - 4Players.de

Am 23. August, also diesen Freitag, führen Infinity Ward und Activision einen Alphatest durch, in dem sie den 2v2-Modus aus Call of Duty: Modern Warfare auf die Probe stellen. Teilnehmen dürfen alle PlayStation-4-Besitzer - unabhängig davon, ob sie das Spiel vorbestellt oder ein Plus-Abonnement abgeschlossen haben. Sie treten in Teams von jeweils zwei Spielern gegen je ein anderes Team an. Zwei der fünf verfügbaren Karten werden dabei brandneu sein.Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die von Beenox entwickelte PC-Version (inkl. RTX-Unterstützung, unbegrenzter Bildwiederholrate und FOV-Slider) erscheint exklusiv auf Battle.net, der Spielplattform von Blizzard Entertainment.Letztes aktuelles Video: Alphatest-Trailer