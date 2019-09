Call of Duty: Modern Warfare: Special Ops: Survival-Modus ein Jahr lang exklusiv auf PlayStation 4 - 4Players.de

Ein Teil des kooperativen Spec-Ops-Modus von Call of Duty: Modern Warfare wird ein Jahr lang exklusiv auf der PlayStation 4 bereitstehen . Gemeint ist der Survival-Modus (wahrscheinlich ein klassischer Horde-Modus), der am Ende des jüngsten Trailers bei der State-of-Play-Ausgabe mit dem Zusatz "Survival Mode First on PS4" beworben wurde. Erst kürzlich hatten die Entwickler des Shooters einen Blog-Beitrag veröffentlicht und klargestellt , dass die "meisten Zusatzinhalte" (Karten, Missionen und Modi) gleichzeitig auf allen Systemen erscheinen sollen.Taylor Kurosaki (Studio Narrative Director bei Infinity Ward) teilte mit, dass diese Exklusiventscheidung von "ganz oben" vorgegeben wurde und die Sache weit über ihrem "Gehaltsniveau" liegen würde. In einem mittlerweile gelöschten Tweet hieß es, dass dieser Survival-Modus lediglich ein Prozent der Zusatzinhalte ausmachen würde. Auch bei Reddit nahm ein Community-Manager kurz Stellung zur Lage. Die Enttäuschung einiger Spieler sei verständlich, hieß es. Weitere Details sollen am 8. Oktober bei der offiziellen Special-Ops-Vorstellung verraten werden.Derweil berichtete The Gaming Revolution , dass diesmal auch Waffen in den "Supply Drops" enthalten sein sollen. Bisher waren in der Regel nur kosmetische Objekte enthalten. Dieser "Leak" wird von einem führenden Mitarbeiter von Activision (Art Lead) als "nicht korrekt" bezeichnet Letztes aktuelles Video: Story-Trailer