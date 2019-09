Call of Duty: Modern Warfare: Infos zu Cross-Plattform-Play und Veröffentlichungspolitik kommender Inhalte - 4Players.de

Activision und Infinity Ward haben in einem neuen Blog-Eintrag das plattformübergreifende Spielen thematisiert, das man mittlerweile auch in der offenen Beta zum Military-Shooter ausprobieren darf. Voraussetzung dafür ist allerdings das Anlegen eine COD-Kontos, das u.a. auch dazu dient, separate Freundeslisten und Voice-Chat-Parties anzulegen, in denen man alle Spieler unabhängig der verwendeten Systeme vereinen kann. Darüber hinaus muss man das Zusammenspiel mit Nutzern anderer Plattformen in den Einstellungen erlauben.Unfaire Vorteile wegen Steuerungsunterschieden muss man dabei offenbar nicht befürchten: Genau wie am PC lassen sich alternativ zum Controller an beiden Konsolen auch Maus und Tastatur verwenden. Dabei wird man in den Cross-Plattform-Lobbys mittels Filter festlegen dürfen, dass alle Mitspieler die gleiche Steuerungsmethode verwenden müssen.Plattformübergreifendes Spielen soll in allen Mehrspieler-Modi möglich sein. Ausgenommen sind jedoch gewertete Partien und kompetitive Turniere. Nebenbei ging man in dem Beitrag außerdem noch darauf ein, wie man mit zukünftigen Inhalts-Updates verfahren will: Wurde in der Vergangenheit die "Partner-Plattform" gerne mit früheren Veröffentlichungen bevorzugt, verspricht Activision, alle weiteren Inhalte wie weitere Karten und Modi gleichzeitig auf allen Systemen veröffentlichen zu wollen.Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Gunfight mit RTX