Call of Duty: Modern Warfare: Story-Trailer stimmt auf das Szenario ein - 4Players.de

Bei der heutigen Ausgabe von State of Play von Sony ist der Story-Trailer von Call of Duty: Modern Warfare gezeigt worden. "Wenn die Welt bedroht ist, müssen sie sich die Hände schmutzig machen, damit die Welt sauber bleibt", schreibt der Publisher über den Clip.In einer "verzweifelten" Mission werden Captain Price und die SAS zusammen mit der CIA und der "Urzikstani Liberation Force" zusammenarbeiten, um gestohlene chemische Waffen zurückzuholen. Der Kampf führt die Call-of-Duty-Spieler von London in den Nahen Osten und an andere Orte auf der Welt, während diese "Task Force" darum kämpft, einen globalen Krieg zu beenden.Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die von Beenox entwickelte PC-Version erscheint exklusiv auf Battle.net, der Spielplattform von Blizzard.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer