Call of Duty: Modern Warfare: Deutsche Version ist ungeschnitten; Multiplayer-Betatest war ein Erfolg - 4Players.de

Activision Blizzard meldet, dass der Multiplayer-Betatest von Call of Duty: Modern Warfare der bisher "größte Betatest" in der Geschichte der Reihe war. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, teilte der Publisher mit, dass der Betatest des Shooters die "meisten Nutzer", die "meisten gespielten Stunden" und die "meisten gleichzeitigen Netzwerkzugriffe" erzielt hätte. Die Spieler hätten außerdem "überschwänglich" auf die Crossplay-Beta reagiert. Es hieß lediglich, dass Millionen von Spielern die Beta heruntergeladen und gespielt hätten. Der Betatest fand an zwei aufeinander folgenden Wochenenden stattfand, zunächst nur für Vorbesteller und dann für alle interessierten Spieler.Call of Duty: Modern Warfare wird weltweit am 25. Oktober für PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die deutsche Fassung hat von der USK die Alterseinstufung "Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG" (ab 18 Jahren) erhalten. Somit erscheint die deutsche Fassung des Spiels voll lokalisiert (englische Sprachausgabe optional wählbar) und ungeschnitten. Alle Spielinhalte sind identisch zur internationalen Fassung."Wir haben uns darauf konzentriert, das bestmögliche Online-Erlebnis zu liefern, und das beinhaltete, die Community via Crossplay noch näher zusammenzubringen", erklärt Patrick Kelly, Creative Director und Co-Studio Head bei Infinity Ward. "Wir sind dankbar für alle Spieler überall auf der Welt, die gespielt und uns Feedback gegeben haben. Ihre Unterstützung ist nicht nur eine Inspiration, die das gesamte Team immer weiter antreibt, sie liefert uns auch wichtige Daten und Rückmeldungen, die uns dabei helfen, das Spielerlebnis bis zum Start noch weiter zu verbessern.""Die Reaktionen von den Fans auf die Veröffentlichung von Modern Warfare nächsten Monat waren unglaublich", so Byron Beede, Executive Vice President und General Manager von Call of Duty bei Activision. "Seit wir mit der Entwicklung begonnen haben, gab es eine außergewöhnliche Begeisterung für das Spiel. Wir danken allen Call of Duty-Spielern und den Entwicklerteams unter der Leitung von Infinity Ward dafür, dass diese Beta Rekorde brechen konnte. Wir freuen uns schon auf dem 25. Oktober, wenn Spieler überall das ganze Ausmaß an Tiefgang und Gameplay erleben können, das Modern Warfare zu bieten hat."Letztes aktuelles Video: Story-Trailer