Call of Duty: Modern Warfare: Making-of-Videos über den Story-Trailer und Captain Price - 4Players.de

Activision und Infinity Ward haben zwei Making-of-Videos zu Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht. Der erste Clip gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Story-Trailers. Im zweiten Video steht der Charakter Captain Price im Mittelpunkt - sowie Schauspieler Barry Sloane.Der Publisher schreibt über das Szenario des Shooters: "Am 25. Oktober, wenn die ganze Welt unter Bedrohung steht, verbünden sich Captain Price und die SAS mit der CIA und lokalen Widerstandskämpfern, um in einer verzweifelten Mission gestohlene chemische Waffen wiederzubeschaffen. Dabei führen die dramatischen Gefechte nach London, in den Nahen Osten und an andere Schauplätze rund um die Welt. Die gemeinsame Task Force kämpft mit allen Mitteln darum, eine Eskalation bis hin zu einem weltweiten Krieg zu verhindern. Die Kampagne lässt die Spieler in eine raue und packende Erzählung eintauchen, die eine unvergleichliche Intensität hervorruft und Licht auf die Grauzonen moderner Kriegsführung wirft. "