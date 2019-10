Call of Duty: Modern Warfare: Systemanforderungen benannt; 175 GB Festplattenspeicher erforderlich - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7 64-bit (SP1) oder Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

Grafik: Nvidia GeForce GTX 670 / Nvidia GeForce GTX 1650 oder AMD Radeon HD 7950 - DirectX 12.0-kompatibles System

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 175 GB freier Festplattenspeicher

Internet: Breitbandinternetverbindung

Sonstiges: Internetverbindung, Blizzard Battle.net-Desktop-App und Registrierung zum Spielen erforderlich

Betriebssystem: Windows 10 64-bit mit neuestem Update

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X-Prozessor

Grafik: Nvidia GeForce GTX 970 / Nvidia GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 - DirectX 12.0-kompatibles System

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Im Battle.net sind die Systemanforderungen von Call of Duty: Modern Warfare bekannt gegeben worden. Auffällig: Der Shooter von Infinity Ward und Activision benötigt ziemlich viel Festplattenspeicher, und zwar 175 GB.MindestsystemanforderungenEmpfohlenCall of Duty: Modern Warfare wird weltweit am 25. Oktober 2019 für PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die deutsche Fassung hat von der USK die Alterseinstufung "Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG" (ab 18 Jahren) erhalten. Somit erscheint die deutsche Fassung des Spiels voll lokalisiert (englische Sprachausgabe optional wählbar) und ungeschnitten. Alle Spielinhalte sind identisch zur internationalen Fassung.Letztes aktuelles Video: Special Ops Trailer