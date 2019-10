Call of Duty: Modern Warfare: Keine Beutekisten, aber Battle Pass - 4Players.de

Call of Duty: Modern Warfare wird keine Beutekisten enthalten. Das haben Activision und Infinity Ward nach Angaben von DualShockers in einem Blog-Beitrag bestätigt. Auch nach der Veröffentlichung will man demnach offenbar darauf verzichten, diese Mechaniken im Nachhinein zu implementieren, wie man es innerhalb der Reihe in der Vergangenheit schon praktiziert hat. "Der gesamte funktionale Inhalt wie Basis-Waffen und Zubehör, der die Spielbalance beeinflusst, wird sich einfach durch das Spielen freischalten lassen", heißt es seitens der Entwickler.Stattdessen hat man sich für einen saisonalen Battle Pass entschieden, der aber erst später im Jahr angeboten werden soll. Nähere Details gibt es noch nicht. Fest steht dagegen, dass alle zukünftigen Karten kostenlos für alle angeboten werden, weil man die Community nicht spalten will, die im jüngsten Ableger bekanntlich auch plattformübergreifend in den Online-Modi ballern darf.Letztes aktuelles Video: Special Ops Trailer