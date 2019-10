Call of Duty: Modern Warfare: Über 600 Mio. Dollar am ersten Wochenende - 4Players.de

In dieser Konsolengeneration habe sich kein anderer Teil der Serie im entsprechenden Startzeitraum so oft verkauft; es handle sich um das bestverkaufte "Premium-Spiel" des Jahres 2019. Im Download-Bereich habe man sogar Activisions besten Verkaufsstart aller Zeiten hingelegt. Beim Startwochenende liege man bei einer mehr als doppelt so hohen Summe wie der Erfolgs-Kinofilm Joker.



Im PlayStation-Network habe man zudem die meisten Download-Vorbestellungen auf der PS4 erreichen können. Auf dem PC hat man ebenfalls Erfolge zu vermelden: Dort habe es sich um den bislang stärksten PC-Launch eines Call of Duty gehandelt; die Verkäufe im Battlenet-Store lagen demnach "signifikant" über jenen im vergangenen Jahr.

