Call of Duty: Modern Warfare: Modus Hardpoint und zwei Karten werden heute hinzugefügt - 4Players.de

Free Maps and Hardpoint coming to #ModernWarfare.



✅ New Multiplayer Map - Shoot House

✅ New Ground War Map - Krovnik Farmland

✅ Hardpoint



Free for all players, available Friday 11/8. pic.twitter.com/cxhz3Svr4S



— Call of Duty (@CallofDuty) November 7, 2019

Activision und Infinity Ward versorgen ihren Shooter Call of Duty: Modern Warfare laut Dualshockers heute mit neuen kostenlosen Inhalten. Auf dem offiziellen Twitter-Auftritt wurde verkündet, dass im Update neben dem Modus Hardpoint die Multiplayer-Karte "Shoot House" sowie die Karte "Krovnik Farmland" für den "New Ground War"-Modus stecken:Hardpoint funktioniert ähnlich wie der Modus Headquarters: Beide Teams versuchen, einen "Hardpoint" auf der Karte einzunehmen, um dann Punkte einzustreichen (ohne dass sich gleichzeitig ein Gegner in der Zone herumtreibt). Anders als bei Headquarters ist der Respawn für beide Teams aktiv, auch wenn ein Team gerade den Punkt hält. Call of Duty: Modern Warfare wurde weltweit am 25. Oktober 2019 für PC (Battle.net), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Video-Test