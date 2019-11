Call of Duty: Modern Warfare: Gerücht: Battle-Royale-Modus für 200 Spieler mit 1-gegen-1-Duell im "Gulag" - 4Players.de

Dataminer haben in der PC-Version von Call of Duty: Modern Warfare mehrere Hinweise auf einen Battle-Royale-Modus entdeckt, der offiziell noch nicht angekündigt wurde. Auch Screenshots wurden im entsprechenden Reddit-Thread veröffentlicht, sind mittlerweile aber nicht mehr verfügbar. Bei Eurogamer.net gibt es noch Kopien des Bildmaterials Der Battle-Royale-Modus wird gemeinsam von Raven Software und Infinity Ward entwickelt. Er soll Anfang 2020 erscheinen - entweder als Bestandteil von Call of Duty: Modern Warfare (eher wahrscheinlich) oder als eigenständiges Produkt.Basierend auf den unbestätigten Angaben sollen bis zu 200 Spieler an den Last-Man-Standing-Gefechten teilnehmen können. Spielmodi für Solo-Kämpfer, Duos und Teams mit vier Personen sind geplant. Die weitläufige Battle-Royale-Karte soll aus mehreren Karten zusammengesetzt sein, die es bereits in den Modi "Ground War" und "Spec Ops" gibt. Ansonsten wird es unterschiedliche Beute-Qualitätsstufen (White, Green, Blue, Purple, Gold), Rüstungen (Helm, Weste) sowie sämtliche Waffen, Field Upgrades und Killstreaks aus dem normalen Mehrspieler-Modus geben.Zudem wurde eine neue Respawn-Mechanik entdeckt. Allem Anschein nach kann man "Wiederbelebungs-Token" (nur einer pro Spieler) erbeuten und zur Wiederbelebung eines Teamkollegen nutzen. Dabei verbrennt man das "Respawn Token" und muss den Körper des Mitspielers zu einem Krankenwagen bringen. Auf diese Weise wird der "Wiederbelebte" in die "Gulag-Warteschlange" aufgenommen. In diesem Gefangenenlager treten wiederbelebte Charaktere in einem 1-gegen-1-Kampf gegeneinander an. Der Gewinner des Duells darf wieder an dem Battle-Royale-Gefecht teilnehmen. Andere Spieler, die ebenso in der Gulag-Warteschlange sind, können die Duelle "live" verfolgen, bevor sie selbst an der Reihe sind.Letztes aktuelles Video: Video-Test