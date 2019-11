Call of Duty: Modern Warfare: Erste Season wird am 3. Dezember starten - mit neuen Inhalten und Battle Pass - 4Players.de

Die erste Season in Call of Duty: Modern Warfare ist angekündigt worden. Activision und Infinity Ward wollen die Inhalte zeitgleich auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen , wobei nicht alle geplanten Inhalte direkt am 3. Dezember verfügbar sein werden. Manche Bestandteile sollen erst im späteren Season-Verlauf folgen. Einen genaueren Zeitplan für die Season-One-Inhalte wollten die Entwickler noch nicht preisgeben.Geplant sind drei 6-gegen-6-Multiplayer-Karten (Crash, Vacant und Shipment), die Ground-War-Karte "Port", neue Gunfight-Maps (Cargo, Atrium und mehr), neue Multplayer-Modi (Reinforce, Gunfight OSP, Infected), mehr als vier Spec-Ops-Missionen und zwei Waffen (RAM-7, Holger-26). Bei Charlie Intel werden noch die beiden Operatoren Mara und Nikto erwähnt.Die erste Season enthält auch das Battle-Pass-System, das sowohl einen kostenlosen als auch einen (kostenpflichtigen) Premium-Pfad für Spieler bietet, um kosmetische Inhalte im Spiel zu verdienen - das Battle-Pass-System ersetzt bekanntlich die Lootboxen. Der Battle Pass wird 100 Stufen umfassen ( Leak ). Laut Activision soll jeder Spieler "einige Inhalte" kostenlos verdienen können, einschließlich der Basisversionen der neuen Waffen (RAM-7, Holger-26).Letztes aktuelles Video: Video-Test